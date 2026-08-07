Détresse chez les médecins, que faire?

Après un quatrième suicide de médecin en quatre mois au Québec, la communauté médicale exprime sa profonde consternation face à un niveau de détresse psychologique alarmant.

Selon des études récentes, plus de 50 % des professionnels montrent des signes d'épuisement, attribuables à la charge émotionnelle de la profession, aux faiblesses du système de santé et au dénigrement politique.

Pour faire face à cette crise, le chirurgien plasticien Jean-Paul Brutus propose la création d'un registre confidentiel répertoriant ces décès.

Quels en seraient les objectifs?

Écoutez Dr Jean-Paul Brutus, chirurgien plasticien, à ce sujet vendredi matin au micro de Philippe Cantin.