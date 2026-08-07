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Détresse chez les médecins, que faire?

«La communauté médicale est secouée, mais on ne peut pas dire qu'on est surpris»

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 7 août 2026 08:16

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«La communauté médicale est secouée, mais on ne peut pas dire qu'on est surpris»
Des études récentes ont démontré que plus de 50 % de l'effectif médical montrait des signes de détresse psychologique... / N Felix/peopleimages.com/ Adobe Stock

Après un quatrième suicide de médecin en quatre mois au Québec, la communauté médicale exprime sa profonde consternation face à un niveau de détresse psychologique alarmant.

Selon des études récentes, plus de 50 % des professionnels montrent des signes d'épuisement, attribuables à la charge émotionnelle de la profession, aux faiblesses du système de santé et au dénigrement politique.

Pour faire face à cette crise, le chirurgien plasticien Jean-Paul Brutus propose la création d'un registre confidentiel répertoriant ces décès.

Quels en seraient les objectifs?

Écoutez Dr Jean-Paul Brutus, chirurgien plasticien, à ce sujet vendredi matin au micro de Philippe Cantin. 

«C'est le quatrième décès par suicide au cours des quatre derniers mois en 2026. La communauté médicale est bien sûr extrêmement secouée, comme la population, mais on ne peut pas dire qu'on est surpris.»

Dr Jean-Paul Brutus

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