Pour préserver le patrimoine religieux tout en répondant aux besoins de la population, des églises de la Mauricie trouvent une seconde vie originale.

Nicole Poirier, directrice du Centre de ressources Alzheimer Carpe Diem à Trois-Rivières, a converti l'ancienne église Saint-Sacrement en un centre communautaire accueillant six terrains de pickleball.

Dans la même foulée à Shawinigan, Jennifer Park, présidente de l'Onirik Académie, a transformé l'église Saint-Georges de Champlain en skatepark intérieur pour soutenir l'épanouissement des jeunes et des sports urbains.

Écoutez Nicole Poirier et Jennifer Parke discuter de ces projets de reconversion, vendredi, au micro de Philippe Cantin.