«Raconte-moi ta chanson»

En direct de l'Allemagne, Félix Bélisle du groupe Choses Sauvages raconte l'idée derrière la création et la signification de la chanson La valse des trottoirs.

Inspirée des soirées nocturnes, du travail dans les bars, la chanson aborde également le thème de la quête d'identité pendant la vingtaine.

Écoutez le membre de ce groupe originaire de Saint-Eustache, vendredi, au micro de la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix.