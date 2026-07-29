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Tabou estival

Solitude en été: comprendre et surmonter la «dépression saisonnière inversée»

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15:11

Entendu dans

Le midi

le 29 juillet 2026 15:01

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin

et autres

Solitude en été: comprendre et surmonter la «dépression saisonnière inversée»
Andréanne Théberge / Cogeco Média

Andréanne Théberge aborde un sujet souvent méconnu: la dépression estivale et le sentiment de solitude durant la saison chaude.

Contrairement à l'hiver, l'été impose une pression sociale accrue et une comparaison constante liée aux activités, aux sorties et aux vacances partagées sur les réseaux sociaux.

Cette «dépression saisonnière inversée» se traduit souvent par de l'anxiété, de l'agitation ou une perte d'appétit.

Quels sont les meilleurs conseils pour y faire face? 

Écoutez la chronique scientifique d'Andréanne Théberge, mercredi après-midi, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal. 

«Je trouve qu'on parle beaucoup du poids de la solitude autour du temps des fêtes [...] mais l'été, moi c'est là où je trouve que c'est le plus dur, parce qu'on voit tous nos amis en 5 à 7...»

Andréanne Théberge

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