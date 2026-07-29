Tabou estival

Andréanne Théberge aborde un sujet souvent méconnu: la dépression estivale et le sentiment de solitude durant la saison chaude.

Contrairement à l'hiver, l'été impose une pression sociale accrue et une comparaison constante liée aux activités, aux sorties et aux vacances partagées sur les réseaux sociaux.

Cette «dépression saisonnière inversée» se traduit souvent par de l'anxiété, de l'agitation ou une perte d'appétit.

Quels sont les meilleurs conseils pour y faire face?

Écoutez la chronique scientifique d'Andréanne Théberge, mercredi après-midi, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.