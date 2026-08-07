Croissance et logement

Le maire de Bécancour, Pascal Blondin, fait le point sur le développement de la filière batterie dans sa région.

Bien qu'il constate un ralentissement de la croissance en raison des incertitudes économiques et politiques internationales, l'enthousiasme reste de mise, grâce aux infrastructures modernes du parc industriel et portuaire.

Les pressions sur le logement et le milieu scolaire ont diminué avec la fin des chantiers majeurs, permettant à la municipalité de se structurer pour l'avenir.

Écoutez Pascal Blondin, maire de Bécancour, brosser le portrait de la situation, vendredi à Cantin le matin.