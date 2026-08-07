Tournée québécoise

Le auteur-compositeur-interprète Louis-Jean Cormier entreprendra dès le mois de septembre une tournée d'exception à travers six villes du Québec, un parcours qui s'amorcera à Sherbrooke pour se conclure le 31 octobre à Saint-Jérôme.

L'artiste montera sur scène aux côtés de l'Orchestre FILMharmonique, délaissant pour l'occasion ses musiciens habituels.

Vous ne connaissez pas la différence avec un orchestre symphonique? Le chanteur explique les particularités de cet ensemble musical...

Écoutez le chanteur Louis Jean Cormier discuter de sa prochaine tournée, vendredi, lors de la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix.