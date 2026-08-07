Martin Juneau, ambassadeur passionné

Le chef Martin Juneau présente la 30ᵉ édition du festival Vins et Histoire de Terrebonne.

En tant qu'ambassadeur pour une troisième année, il invite le public sur le site historique de l'Île-des-Moulins pour découvrir la diversité des vins, notamment les vins naturels et les crus québécois.

Il souligne l'évolution de la viticulture locale et le travail d'artisan des vignerons.

Le festival propose des dégustations guidées accessibles aux néophytes ainsi que des bouchées gastronomiques.

Écoutez Martin Juneau, Chef et ambassadeur du Festival Vins & Histoire de Terrebonne, vendredi au micro d'Anaïs Guertin-Lacroix et de Philippe Cantin.