Entre la météo capricieuse et l'hécatombe des favoris, l'Omnium Banque Nationale de Montréal vit des jours sombres.

Après l'élimination ou l'abandon de cinq des dix premières têtes de série — dont le favori local Félix Auger-Aliassime —, les organisateurs doivent «se revirer sur un dix sous»...

Hugues Léger, expert tennis et directeur général de Tennis Montréal, qualifie la situation de «cauchemar logistique et de marketing».

Malgré tout, il rappelle que l'événement offre une expérience globale aux amateurs et les invite à se tourner vers d'autres vedettes comme Ben Shelton.

Écoutez Hugues Léger, expert en tennis de Cogeco Média, jeudi au micro de Daphnée Malboeuf et Philippe Cantin.