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Quelle température dans les logements est réellement dangereuse pour les aînés?

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 3 août 2026 12:03

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Quelle température dans les logements est réellement dangereuse pour les aînés?
Les logements non climatisés peuvent rapidement devenir des pièges thermiques pour les personnes vulnérables, pendant l'été, même en l'absence de canicule. / Юлия Завалишина / Adobe Stock

Les logements non climatisés peuvent rapidement devenir des pièges thermiques pour les personnes vulnérables, pendant l'été, même en l'absence de canicule.

C'est dans ce contexte qu'une étude d'envergure menée auprès d'une quarantaine d'aînés montréalais tente de déterminer le véritable impact de la température intérieure sur la santé.

Tout l'été, le spécialiste de l’adaptation à la chaleur et chercheur au Centre ÉPIC Daniel Gagnon analyse les réactions physiologiques des participants vivant en HLM.

L'étude vise à vérifier scientifiquement, à l'aide de données physiologiques et environnementales, le seuil de 26 °C présentement recommandé par Santé Canada pour les personnes âgées.

Écoutez Daniel Gagnon, professeur à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal, discuter de ses recherches au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.

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