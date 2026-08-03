La quête de l'insaisissable

Christian Page discute d'abord de Ponik, le monstre du lac Pohénégamook, une légende de la région du Témiscouata.

Inspirée par l'Opération Deep Scan du Loch Ness en 1987, une initiative ludique munie de sonars de pointe sera menée à la fin du mois d'août pour scruter les profondeurs du lac. Que va-t-on y trouver?

Écoutez la chronique du paranormal, avec Christian Page, lundi au micro de Marie-Claude Lavallée.

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