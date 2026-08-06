Chronique historique

Dans le cadre de sa série consacrée aux grands personnages de l'histoire québécoise, le chroniqueur Biz rend hommage à Andrée Ferretti, une militante souverainiste et féministe au parcours exceptionnel, mais souvent laissée dans l'ombre des figures masculines du mouvement.

Écoutez Biz aborder le parcours d'Andrée Ferretti, née Bertrand, au micro de Philippe Cantin.

Marquée dès l'âge de 11 ans par un récit marquant sur la Conquête de 1759, Andrée Ferretti a consacré sa vie à la justice sociale et à la souveraineté du Québec.

Actrice clé du Rassemblement pour l'indépendance nationale (RIN) dans les années 1960, puis figure critique au sein du Parti québécois, elle s'est toujours distinguée par son intransigeance et sa ferveur intellectuelle.

Écrivaine prolifique et essayiste incisive, elle a porté un combat double pour la liberté du peuple québécois et l'émancipation des femmes.