Livre: «Pensouillard le hamster»

Le Dr Serge Marquis, conférencier et auteur du succès de librairie Pensouillard le hamster, s'entretient sur la difficulté récurrente de décompresser et de décrocher pendant la période des vacances.

Face aux pressions de la productivité et au rythme accéléré imposé par les nouvelles technologies, le médecin de formation explique comment notre cerveau génère une agitation psychique et des pensées inutiles qui alimentent notre anxiété.

Pour contrer cette agitation, il préconise la présence attentive au moment présent, un véritable entraînement de l'esprit accessible à tous pour retrouver la paix intérieure.

Écoutez Serge Marquis, médecin spécialiste en santé communautaire, répondre aux questions lundi, à l'émission L'effet Lavallée.