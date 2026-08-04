À l'Esplanade olympique

À l'approche du grand concert gratuit présenté à l'Esplanade du Stade olympique, le chef d'orchestre Rafael Payare partage avec une émotion contagieuse sa vision de la musique classique: un plaisir universel et accessible à tous.

Il revient sur son parcours exceptionnel amorcé à 14 ans grâce au projet El Sistema, qu'il implante désormais auprès des jeunes d'ici.

Écoutez Rafael Payare, directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), mardi, au micro de Marie-Claude Lavallée.