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À l'Esplanade olympique

L'OSM en plein air avec le maestro dynamique Rafael Payare

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 4 août 2026 10:38

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
L'OSM en plein air avec le maestro dynamique Rafael Payare
Rafael Payare avec Marie-Claude Lavallée / Cogeco Média

À l'approche du grand concert gratuit présenté à l'Esplanade du Stade olympique, le chef d'orchestre Rafael Payare partage avec une émotion contagieuse sa vision de la musique classique: un plaisir universel et accessible à tous.

Il revient sur son parcours exceptionnel amorcé à 14 ans grâce au projet El Sistema, qu'il implante désormais auprès des jeunes d'ici. 

Écoutez Rafael Payare, directeur musical de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), mardi, au micro de Marie-Claude Lavallée.  

«La musique doit être un droit, ce n'est pas un privilège.»

Rafael Payare

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