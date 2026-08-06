Crave annonce Une saison brûlante, un «thriller torride» écrit par Sarah-Maude Beauchesne et Juliette Gosselin.
Par ailleurs, plusieurs séries à succès diffusées sur les plateformes payantes arriveront cet automne à la télévision traditionnelle.
Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, jeudi à Cantin le matin.
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