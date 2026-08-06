L’Omnium Banque Nationale traverse un début de tournoi particulièrement difficile à Montréal, marqué par la pluie, l'absence des supervedettes Jannik Sinner et Novak Djokovic, l'abandon de Gabriel Diallo et le forfait du favori local et très attendu, Félix Auger-Aliassime, en raison d'une douleur vive au dos.

À cela s'ajoute l'élimination hâtive de têtes d'affiche comme Alexander Zverev et Daniil Medvedev...

La directrice générale du tournoi, Valérie Tétreault, reconnaît le coup dur pour l'organisation et le public, tout en demeurant optimiste quant au niveau de jeu offert par la relève émergente.

Écoutez Valérie Tétreault, directrice de l’Omnium Banque Nationale de Montréal, jeudi à Cantin le matin.