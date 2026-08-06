Yannick Nézet-Séguin au mont Royal et les hits du cinéma

L’Orchestre Métropolitain et Yannick Nézet-Séguin ont fait vibrer des milliers de spectateurs au pied du mont Royal, lors d’un concert célébrant le 150ᵉ anniversaire du parc.

Fidèle à son style accessible, le maestro a prôné l’inclusion et la diversité devant une foule conquise.

En parallèle, l’actualité culturelle est marquée par l’«effet Spider-Man», qui propulse les écoutes de plusieurs artistes figurant sur la bande sonore du film.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, jeudi à Cantin le matin.

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