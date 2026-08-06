Santé mentale des agriculteurs

Hélène Bourgoin, aborde la détresse psychologique qui touche de nombreux agriculteurs au Québec.

Soumis à une multitude de facteurs de stress comme la météo, la paperasse administrative, la gestion familiale ou les enjeux financiers, les agriculteurs peinent souvent à demander de l'aide.

L'application Okérico se veut un outil de prévention pour leur offrir des ressources locales, des témoignages et un suivi quotidien de leur état d'esprit.

Elle lance également un appel au gouvernement et à l'UPA pour obtenir un soutien financier accru.

Écoutez Hélène Bourgoin, présidente de l'application Okérico, aborder le tout avec Philippe Cantin, jeudi.