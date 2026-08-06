Détroit d'Ormuz: l'incertitude plane toujours

Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, analyse la situation confuse entourant les négociations pour la réouverture du détroit d'Ormuz.

Alors que Donald Trump évoque un accord imminent avec l'Iran, Téhéran privilégie plutôt des discussions avec Oman pour instaurer d'éventuels «frais de service» sur cette voie maritime internationale.

Face au ralentissement du trafic maritime, à la baisse des réserves et au retour possible de la taxe d'accise fédérale en septembre, les prix du pétrole et de l'essence à la pompe risquent de subir de nouvelles hausses au cours des prochaines semaines.

Écoutez Yvan Cliche, expert en énergie au CÉRIUM, brosser le portrait de la situation, jeudi à Cantin le matin.