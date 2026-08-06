L'effet Heated Rivalry: un sac Canadian Tire devient viral

Anaïs Guertin-Lacroix revient sur l'engouement suscité par le tournage de la deuxième saison de la série Heated Rivalry, qui met en valeur la musique québécoise.

Le réalisateur Jacob Tierney a dû appeler les fans à la discrétion lors du tournage du deuxième volet à Toronto et Montréal, alors qu'une photo de l'acteur Hudson Williams portant un sac réutilisable Canadian Tire est devenue virale, provoquant des ruptures de stock à travers le pays.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, jeudi à Cantin le matin.

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