C'est mercredi soir que se tiendra le concert gratuit de l’Orchestre métropolitain au pied du Mont-Royal, dirigé par Yannick Nézet-Séguin.

L'événement de cette année s’inscrit dans le cadre des festivités entourant le 150ᵉ anniversaire du parc du Mont-Royal.

Le pique-nique symphonique, qui précédera le grand concert avec notamment les Petits Chanteurs du Mont-Royal et le Chœur Métropolitain, débutera dès 17 h.

Écoutez Fabiola Nyrva Aladin, ambassadrice et animatrice de l’événement, présenter cet rendez-vous annuel au micro de l'animateur Philippe Cantin.