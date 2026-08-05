C'est mercredi soir que se tiendra le concert gratuit de l’Orchestre métropolitain au pied du Mont-Royal, dirigé par Yannick Nézet-Séguin.
L'événement de cette année s’inscrit dans le cadre des festivités entourant le 150ᵉ anniversaire du parc du Mont-Royal.
Le pique-nique symphonique, qui précédera le grand concert avec notamment les Petits Chanteurs du Mont-Royal et le Chœur Métropolitain, débutera dès 17 h.
Écoutez Fabiola Nyrva Aladin, ambassadrice et animatrice de l’événement, présenter cet rendez-vous annuel au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«Je veux imprégner les gens du désir de s'implanter dans le moment présent. Je veux que les gens respirent profondément et qu'ils se souviennent de ce moment-là. La mission de l’Orchestre Métropolitain me colle à la peau. On a envie que le plus de monde possible puisse profiter de la musique symphonique.»