En politique municipale

À l'approche des élections municipales en Ontario, la région de Prescott-Russell lance l'initiative «Ça prend des femmes comme toi» afin de stimuler le leadership féminin dans cette région de l'Est ontarien.

Écoutez Marie-Noëlle Lanthier, directrice générale de Leadership féminin Prescott-Russell, faire le point jeudi à Cantin le matin.

Portée par l'organisme Leadership féminin Prescott-Russell (LFPR), la campagne vise à recruter 50 candidates d'ici la date limite d'inscription du 21 août pour espérer atteindre la parité autour des tables de conseil.