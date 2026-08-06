Les élections approchent

À l'approche des prochaines élections provinciales, le Parti conservateur du Québec (PCQ) d'Éric Duhaime continue d'attirer l'attention.

Malgré l'absence de députés élus en 2022, la formation est toujours présente dans le paysage politique québécois.

Et elle pourrait envoyer des députés à l'Assemblée nationale, selon les plus récents sondages.

Selon le chroniqueur Philippe Léger, le PCQ pourrait même détenir la balance du pouvoir dans une éventuelle configuration gouvernementale...

Écoutez l'analyse de Philippe Léger, jeudi matin avec l'animateur Philippe Cantin.