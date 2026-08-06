Sondage Pallas Data

Un premier sondage de la saison estivale donne le Parti québécois toujours meneur, à deux mois des élections générales.

Selon le coup de sonde de Pallas, réalisé pour Qc125 et le magazine L’actualité, l'équipe de Paul St-Pierre-Plamondon mène avec 31 % des intentions de vote, suivi par le Parti libéral de Charles Milliard à 27 % et la CAQ de Christine Fréchette à 19 %.

Chez les francophones, le Parti québécois mènent largement à 34 %, alors que la CAQ et le PLQ sont tous les deux à 19 %.

Les conservateurs restent stable à 14% tandis que QS baisse de deux points et amasse 9% des intentions de vote.

Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney faire le point, jeudi, à Cantin le matin.