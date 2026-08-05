Le PLQ cherche sa voie

À quelques semaines du déclenchement de la campagne électorale, le Parti libéral du Québec (PLQ) se retrouve à un tournant critique.

Alors qu'il tente de se positionner face à la Coalition avenir Québec (CAQ), la formation politique peine à définir son utilité et sa différence aux yeux des électeurs.

Malgré l'arrivée de candidatures économiques, le PLQ doit surmonter un récit de désorganisation pour convaincre un électorat fédéraliste de plus en plus partagé.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger décortiquer les enjeux auxquels fait face le Parti libéral, mercredi, à Cantin le matin.