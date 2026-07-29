La FIFA veut créer une entité évaluée à 20 G$

La FIFA envisage de créer FIFA Forward Enterprise (FFE), une entité commerciale évaluée à 20 milliards de dollars américains qui gérerait les Coupes du monde avec l'appui d'investisseurs privés, dont Joshua Kushner, le frère de Jared Kushner, gendre de Donald Trump.

Ce projet suscite une vive opposition de l'Union des associations européennes de football (UEFA), qui dénonce la marchandisation du sport, alors que la FIFA est une association à but non lucratif.

La création de cette structure permettrait toutefois à chacune des 211 fédérations membres de toucher un chèque de 28 millions de dollars.

Écoutez Romain Molina, journaliste d'investigation spécialisé dans le football, faire le point mercredi matin, au micro de l'animateur Philippe Cantin.