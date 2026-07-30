Hotel, restaurant, activité, commerce

Aujourd'hui, 93 % des consommateurs lisent les avis en ligne avant d'effectuer un achat, et 84 % d'entre eux leur accordent autant de confiance qu'aux conseils de leurs proches.

Pourtant, le marché des évaluations est de plus en plus pollué par des avis frauduleux, des « fermes de faux avis » ou des tentatives de chantage financier auprès des commerçants.

Écoutez Frédéric Gonzalo, consultant et conférencier, spécialiste en marketing numérique, se pencher sur le sujet ce jeudi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.