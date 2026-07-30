 Aller au contenu
Hotel, restaurant, activité, commerce

Faux avis en ligne: «C’est triste d'avoir ce genre de trucs là»

par 98.5

0:00
19:31

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 30 juillet 2026 12:03

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Faux avis en ligne: «C’est triste d'avoir ce genre de trucs là»
Aujourd'hui, 93 % des consommateurs lisent les avis en ligne avant d'effectuer un achat, et 84 % d'entre eux leur accordent autant de confiance qu'aux conseils de leurs proches. / wanchai peatoo / Adobe Stock

Aujourd'hui, 93 % des consommateurs lisent les avis en ligne avant d'effectuer un achat, et 84 % d'entre eux leur accordent autant de confiance qu'aux conseils de leurs proches.

Pourtant, le marché des évaluations est de plus en plus pollué par des avis frauduleux, des « fermes de faux avis » ou des tentatives de chantage financier auprès des commerçants.

Écoutez Frédéric Gonzalo, consultant et conférencier, spécialiste en marketing numérique, se pencher sur le sujet ce jeudi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.

«La nature humaine étant ce qu'elle est, c'est plate, mais c'est ça. Puis je ne pense pas que ce soit quelque chose de forcément récent. De tous les temps, il y a eu des histoires de chantage dans le bouche-à-oreille. C'est juste qu'aujourd'hui, avec l'utilisation des médias sociaux, c'est démocratisé. C'est triste d'avoir ce genre de trucs là.»

Frédéric Gonzalo

Vous aimerez aussi

«C'est les passagers qui seront malheureusement les plus affectés»
Le midi
«C'est les passagers qui seront malheureusement les plus affectés»
0:00
10:39
Le mouvement «Le communautaire à boutte» veut rencontrer Christine Fréchette
Cantin le matin
Le mouvement «Le communautaire à boutte» veut rencontrer Christine Fréchette
0:00
8:51
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'effet Lavallée

Voir tout
Concept «Let Them»: apprendre à lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas
Rattrapage
Trouver la paix en acceptant l'autre
Concept «Let Them»: apprendre à lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas
RPA: «Il faut investir et trouver des solutions, parce qu'il y en a»
Rattrapage
Accessibilité, disponibilité et abordabilité
RPA: «Il faut investir et trouver des solutions, parce qu'il y en a»
Nouveau traitement contre le cancer du cerveau: «C'est comme un piège de Troie»
Rattrapage
Technologie novatrice du GlioTrap
Nouveau traitement contre le cancer du cerveau: «C'est comme un piège de Troie»
«Je voulais débusquer le mythe de l'artiste torturé» -Florence K
Rattrapage
Du piano à la psychologie
«Je voulais débusquer le mythe de l'artiste torturé» -Florence K
«Au niveau du respect et de la dignité, il n'y a pas grand-chose qui se défend»
Rattrapage
Websérie «Homeless à Rolex» très critiquée
«Au niveau du respect et de la dignité, il n'y a pas grand-chose qui se défend»
«Quand on est en situation de précarité, ce type d'offre est dur à refuser»
Rattrapage
Homeless à Rolex: websérie très critiquée
«Quand on est en situation de précarité, ce type d'offre est dur à refuser»
Les Pattes Jaunes: aider le jumelage entre refuges et familles adoptantes
Rattrapage
Contrer l'abandon d'animaux de compagnie
Les Pattes Jaunes: aider le jumelage entre refuges et familles adoptantes
Divorce au Québec: à quoi faut-il s'attendre devant la loi?
Rattrapage
Étapes juridiques complexes
Divorce au Québec: à quoi faut-il s'attendre devant la loi?
Barbecue santé: cuisiner local et économique sans sacrifier le plaisir
Rattrapage
Démystifier les grillades santé et écoresponsables
Barbecue santé: cuisiner local et économique sans sacrifier le plaisir
Bigorexie: se sentir coupable de ne pas faire assez de sport
Rattrapage
Quand la passion devient une dépendance
Bigorexie: se sentir coupable de ne pas faire assez de sport
Pourquoi les odeurs sont-elles plus fortes en été?
Rattrapage
Ordures, sueur, parfum, etc.
Pourquoi les odeurs sont-elles plus fortes en été?
Voyager autrement: repenser nos vacances face au fléau du tourisme de masse
Rattrapage
Phénomène de surtourisme
Voyager autrement: repenser nos vacances face au fléau du tourisme de masse
Comment éviter les intoxications alimentaires cet été?
Rattrapage
Viandes, poissons et plats à base de mayonnaise
Comment éviter les intoxications alimentaires cet été?
Les secrets du spiritisme, dévoilés par Christian Page
Rattrapage
Fantômes et tables tournantes
Les secrets du spiritisme, dévoilés par Christian Page