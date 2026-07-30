Hotel, restaurant, activité, commerce

Aujourd'hui, 93 % des consommateurs lisent les avis en ligne avant d'effectuer un achat, et 84 % d'entre eux leur accordent autant de confiance qu'aux conseils de leurs proches.
Pourtant, le marché des évaluations est de plus en plus pollué par des avis frauduleux, des « fermes de faux avis » ou des tentatives de chantage financier auprès des commerçants.
Écoutez Frédéric Gonzalo, consultant et conférencier, spécialiste en marketing numérique, se pencher sur le sujet ce jeudi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.
«La nature humaine étant ce qu'elle est, c'est plate, mais c'est ça. Puis je ne pense pas que ce soit quelque chose de forcément récent. De tous les temps, il y a eu des histoires de chantage dans le bouche-à-oreille. C'est juste qu'aujourd'hui, avec l'utilisation des médias sociaux, c'est démocratisé. C'est triste d'avoir ce genre de trucs là.»