 Aller au contenu
Relation entre patient et thérapeute

«D'écouter sans se brûler, c'est un travail qui s'apprend» -Sylvie Lavallée

par 98.5

0:00
41:29

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 31 juillet 2026 12:19

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
«D'écouter sans se brûler, c'est un travail qui s'apprend» -Sylvie Lavallée
Lorsqu'ils sont en thérapie avec des patients, les thérapeutes doivent toujours prendre le temps de se questionner sur leur regard face au patient et de leurs propres réactions. / loreanto / Adobe Stock

Lorsqu'ils sont en thérapie avec des patients, les thérapeutes doivent toujours prendre le temps de se questionner sur leur regard face au patient et de leurs réactions envers celui-ci.

C'est ce que rappelle un article intitulé Le patient chouchou, qui a retenu l'attention de la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée.

Écoutez la chroniqueuse discuter de ce lien privilégié entre le patient et le thérapeute, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.

«C'est un travail qui s'apprend, qui se développe, c'est-à-dire d'écouter sans se brûler. Puis il ne faut pas franchir la ligne de la sympathie, de la compassion. Donc ce n’est pas une conversation. La relation d'aide est spécifique, il faut qu'elle reste professionnelle pour que le psychothérapeute se mette le plus possible dans les souliers de l'autre.»

Sylvie Lavallée

Quelques sujets abordés: 

  • Les types de patients;
  • Éthique et cadeaux: la gestion délicate des marques de gratitude de la part des clients en fin de parcours;
  • Les critères qui déterminent le moment d'espacer ou de clore les séances;
  • L'importance de la connexion humaine et le droit du patient de consulter différents professionnels jusqu'à trouver la bonne personne;
  • Le rôle émergeant des agents conversationnels comme outils complémentaires, sans remplacer l'écoute humaine.

Vous aimerez aussi

Chute d’un enfant dans une garderie à Beauport: la direction reconnait les faits
Le Québec maintenant
Chute d’un enfant dans une garderie à Beauport: la direction reconnait les faits
0:00
5:26
Quelles sont les tendances cocktail de l'été?
Le midi
Quelles sont les tendances cocktail de l'été?
0:00
18:28
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'effet Lavallée

Voir tout
Abus et réparations: une entente historique conclue avec le diocèse de Québec
Rattrapage
Recours collectif
Abus et réparations: une entente historique conclue avec le diocèse de Québec
Dans les coulisses du travail vital des répartiteurs d'Urgence-Santé
Rattrapage
Entretien avec un employé du secteur
Dans les coulisses du travail vital des répartiteurs d'Urgence-Santé
Faux avis en ligne: «C’est triste d'avoir ce genre de trucs là»
Rattrapage
Hotel, restaurant, activité, commerce
Faux avis en ligne: «C’est triste d'avoir ce genre de trucs là»
Concept «Let Them»: apprendre à lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas
Rattrapage
Trouver la paix en acceptant l'autre
Concept «Let Them»: apprendre à lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas
RPA: «Il faut investir et trouver des solutions, parce qu'il y en a»
Rattrapage
Accessibilité, disponibilité et abordabilité
RPA: «Il faut investir et trouver des solutions, parce qu'il y en a»
Nouveau traitement contre le cancer du cerveau: «C'est comme un piège de Troie»
Rattrapage
Technologie novatrice du GlioTrap
Nouveau traitement contre le cancer du cerveau: «C'est comme un piège de Troie»
«Je voulais débusquer le mythe de l'artiste torturé» -Florence K
Rattrapage
Du piano à la psychologie
«Je voulais débusquer le mythe de l'artiste torturé» -Florence K
«Au niveau du respect et de la dignité, il n'y a pas grand-chose qui se défend»
Rattrapage
Websérie «Homeless à Rolex» très critiquée
«Au niveau du respect et de la dignité, il n'y a pas grand-chose qui se défend»
«Quand on est en situation de précarité, ce type d'offre est dur à refuser»
Rattrapage
Homeless à Rolex: websérie très critiquée
«Quand on est en situation de précarité, ce type d'offre est dur à refuser»
Les Pattes Jaunes: aider le jumelage entre refuges et familles adoptantes
Rattrapage
Contrer l'abandon d'animaux de compagnie
Les Pattes Jaunes: aider le jumelage entre refuges et familles adoptantes
Divorce au Québec: à quoi faut-il s'attendre devant la loi?
Rattrapage
Étapes juridiques complexes
Divorce au Québec: à quoi faut-il s'attendre devant la loi?
Barbecue santé: cuisiner local et économique sans sacrifier le plaisir
Rattrapage
Démystifier les grillades santé et écoresponsables
Barbecue santé: cuisiner local et économique sans sacrifier le plaisir
Bigorexie: se sentir coupable de ne pas faire assez de sport
Rattrapage
Quand la passion devient une dépendance
Bigorexie: se sentir coupable de ne pas faire assez de sport
Pourquoi les odeurs sont-elles plus fortes en été?
Rattrapage
Ordures, sueur, parfum, etc.
Pourquoi les odeurs sont-elles plus fortes en été?