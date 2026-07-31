Relation entre patient et thérapeute

Lorsqu'ils sont en thérapie avec des patients, les thérapeutes doivent toujours prendre le temps de se questionner sur leur regard face au patient et de leurs réactions envers celui-ci.

C'est ce que rappelle un article intitulé Le patient chouchou, qui a retenu l'attention de la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée.

Écoutez la chroniqueuse discuter de ce lien privilégié entre le patient et le thérapeute, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.