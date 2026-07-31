Relation entre patient et thérapeute

Lorsqu'ils sont en thérapie avec des patients, les thérapeutes doivent toujours prendre le temps de se questionner sur leur regard face au patient et de leurs réactions envers celui-ci.
C'est ce que rappelle un article intitulé Le patient chouchou, qui a retenu l'attention de la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée.
Écoutez la chroniqueuse discuter de ce lien privilégié entre le patient et le thérapeute, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.
«C'est un travail qui s'apprend, qui se développe, c'est-à-dire d'écouter sans se brûler. Puis il ne faut pas franchir la ligne de la sympathie, de la compassion. Donc ce n’est pas une conversation. La relation d'aide est spécifique, il faut qu'elle reste professionnelle pour que le psychothérapeute se mette le plus possible dans les souliers de l'autre.»
Quelques sujets abordés:
- Les types de patients;
- Éthique et cadeaux: la gestion délicate des marques de gratitude de la part des clients en fin de parcours;
- Les critères qui déterminent le moment d'espacer ou de clore les séances;
- L'importance de la connexion humaine et le droit du patient de consulter différents professionnels jusqu'à trouver la bonne personne;
- Le rôle émergeant des agents conversationnels comme outils complémentaires, sans remplacer l'écoute humaine.