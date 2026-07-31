Entretien avec un employé du secteur

Ils gèrent le stress, contrôlent leurs émotions et guident les appelants lors des pires moments de leur vie: chaque jour, les répartiteurs d'Urgences-santé font un travail dans l'ombre, mais de grande importance.
C'est le métier de Steve Chartrand, superviseur au Centre de communication santé d'Urgences-santé Montréal et Laval.
Écoutez le professionnel mettre en lumière son travail méconnu, mais crucial, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.
«Le sentiment de servir à quelque chose, le sentiment d'aider les gens, de vraiment participer à sauver des gens au quotidien, c'est vraiment ce qui me fait aimer mon travail. Il n'est pas rare que je termine mon quart de travail, que je m'installe dans mon véhicule, puis que je prenne deux secondes pour prendre une bonne respiration, puis me dire Good job! J'ai encore sauvé des gens aujourd'hui.»
Quelques sujets abordés:
- Un appel mémorable de 15 minutes pour guider la naissance d'un bébé en siège à domicile;
- Formation d'études collégiales de neuf mois offerte pour devenir répartiteur;
- La gestion d'appels provenant d'enfants.