Entretien avec un employé du secteur

Ils gèrent le stress, contrôlent leurs émotions et guident les appelants lors des pires moments de leur vie: chaque jour, les répartiteurs d'Urgences-santé font un travail dans l'ombre, mais de grande importance.

C'est le métier de Steve Chartrand, superviseur au Centre de communication santé d'Urgences-santé Montréal et Laval.

Écoutez le professionnel mettre en lumière son travail méconnu, mais crucial, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.