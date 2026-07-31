 Aller au contenu
Recours collectif

Abus et réparations: une entente historique conclue avec le diocèse de Québec

par 98.5

0:00
18:22

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 31 juillet 2026 11:03

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Abus et réparations: une entente historique conclue avec le diocèse de Québec
L'effet Lavallée / Cogeco Média

Un règlement historique de 31,5 millions de dollars a été conclu avec le diocèse de Québec pour indemniser les victimes d'abus sexuels subis depuis 1940.

Entamé en 2020, ce recours collectif met en lumière le long combat judiciaire des survivants et la protection accordée par le passé aux prêtres agresseurs.

Les indemnités seront financées par les assurances et le soutien intercommunautaire.

Écoutez Alain Pronkin, spécialiste des nouvelles religieuses, donner tous les détails, vendredi à L'effet Lavallée

Autre sujet abordé

  • la possible visite du pape aux États-Unis pour traiter d'immigration.

«On parle de gens souvent qui ont attendu 20, 30, 40 ans, des gens qui n'étaient pas crus par leur famille [...] six ans de processus judiciaire.»

Alain Pronkin

Vous aimerez aussi

Meurtre d'un mineur: vaste chasse à l'homme toujours en cours à Shawinigan
Le Québec maintenant
Meurtre d'un mineur: vaste chasse à l'homme toujours en cours à Shawinigan
0:00
8:44
«Des expertises pourraient changer le cours des accusations» -Me Conrad Lord
Cantin le matin
«Des expertises pourraient changer le cours des accusations» -Me Conrad Lord
0:00
8:48
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'effet Lavallée

Voir tout
«D'écouter sans se brûler, c'est un travail qui s'apprend» -Sylvie Lavallée
Rattrapage
Relation entre patient et thérapeute
«D'écouter sans se brûler, c'est un travail qui s'apprend» -Sylvie Lavallée
Dans les coulisses du travail vital des répartiteurs d'Urgence-Santé
Rattrapage
Entretien avec un employé du secteur
Dans les coulisses du travail vital des répartiteurs d'Urgence-Santé
Faux avis en ligne: «C’est triste d'avoir ce genre de trucs là»
Rattrapage
Hotel, restaurant, activité, commerce
Faux avis en ligne: «C’est triste d'avoir ce genre de trucs là»
Concept «Let Them»: apprendre à lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas
Rattrapage
Trouver la paix en acceptant l'autre
Concept «Let Them»: apprendre à lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas
RPA: «Il faut investir et trouver des solutions, parce qu'il y en a»
Rattrapage
Accessibilité, disponibilité et abordabilité
RPA: «Il faut investir et trouver des solutions, parce qu'il y en a»
Nouveau traitement contre le cancer du cerveau: «C'est comme un piège de Troie»
Rattrapage
Technologie novatrice du GlioTrap
Nouveau traitement contre le cancer du cerveau: «C'est comme un piège de Troie»
«Je voulais débusquer le mythe de l'artiste torturé» -Florence K
Rattrapage
Du piano à la psychologie
«Je voulais débusquer le mythe de l'artiste torturé» -Florence K
«Au niveau du respect et de la dignité, il n'y a pas grand-chose qui se défend»
Rattrapage
Websérie «Homeless à Rolex» très critiquée
«Au niveau du respect et de la dignité, il n'y a pas grand-chose qui se défend»
«Quand on est en situation de précarité, ce type d'offre est dur à refuser»
Rattrapage
Homeless à Rolex: websérie très critiquée
«Quand on est en situation de précarité, ce type d'offre est dur à refuser»
Les Pattes Jaunes: aider le jumelage entre refuges et familles adoptantes
Rattrapage
Contrer l'abandon d'animaux de compagnie
Les Pattes Jaunes: aider le jumelage entre refuges et familles adoptantes
Divorce au Québec: à quoi faut-il s'attendre devant la loi?
Rattrapage
Étapes juridiques complexes
Divorce au Québec: à quoi faut-il s'attendre devant la loi?
Barbecue santé: cuisiner local et économique sans sacrifier le plaisir
Rattrapage
Démystifier les grillades santé et écoresponsables
Barbecue santé: cuisiner local et économique sans sacrifier le plaisir
Bigorexie: se sentir coupable de ne pas faire assez de sport
Rattrapage
Quand la passion devient une dépendance
Bigorexie: se sentir coupable de ne pas faire assez de sport
Pourquoi les odeurs sont-elles plus fortes en été?
Rattrapage
Ordures, sueur, parfum, etc.
Pourquoi les odeurs sont-elles plus fortes en été?