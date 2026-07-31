Un règlement historique de 31,5 millions de dollars a été conclu avec le diocèse de Québec pour indemniser les victimes d'abus sexuels subis depuis 1940.

Entamé en 2020, ce recours collectif met en lumière le long combat judiciaire des survivants et la protection accordée par le passé aux prêtres agresseurs.

Les indemnités seront financées par les assurances et le soutien intercommunautaire.

Écoutez Alain Pronkin, spécialiste des nouvelles religieuses, donner tous les détails, vendredi à L'effet Lavallée.

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