Vers un monde post-alphabétisé?

Maude Goyer s'interroge sur la place de la lecture dans nos vies trépidantes.

S'inspirant d'un article du magazine The Atlantic, elle souligne la baisse marquée des lecteurs aux États-Unis, où nous serions devenus des «post-alphabétisés».

Même si le Québec s'en tire mieux avec plus de 8 personnes sur 10 ayant lu un livre dans la dernière année, le temps consacré aux livres diminue.

Comment préserver ce plaisir et promouvoir la lecture chez les plus jeunes?

Écoutez la chronique société avec Maude Goyer, mercredi à Cantin le matin.