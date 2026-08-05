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Vers un monde post-alphabétisé?

«J'ai l'impression que lire est devenu comme un luxe»

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 5 août 2026 09:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Maude Goyer
Maude Goyer
«J'ai l'impression que lire est devenu comme un luxe»
Maude Goyer / Cogeco Média

Maude Goyer s'interroge sur la place de la lecture dans nos vies trépidantes.

S'inspirant d'un article du magazine The Atlantic, elle souligne la baisse marquée des lecteurs aux États-Unis, où nous serions devenus des «post-alphabétisés».

Même si le Québec s'en tire mieux avec plus de 8 personnes sur 10 ayant lu un livre dans la dernière année, le temps consacré aux livres diminue.

Comment préserver ce plaisir et promouvoir la lecture chez les plus jeunes?

Écoutez la chronique société avec Maude Goyer, mercredi à Cantin le matin

« On n'est pas devenus des analphabètes, on est devenus des post-alphabétisés. C'est-à-dire qu'on lit toute la journée, mais on ne lit presque plus de livre. »

Maude Goyer

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