Infrastructures routières

Face à l'explosion des coûts d'infrastructure et au refus de plus de 80% des demandes de subventions provinciales cette année, plusieurs petites municipalités québécoises choisissent de transformer leurs routes asphaltées dégradées en chemins de gravier.

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, dénonce le manque de prévisibilité budgétaire à long terme.

Il plaide pour une gestion dépolitisée des infrastructures, rappelant que des routes adéquates sont essentielles pour soutenir le développement des logements, la vitalité des villages et le maintien des services en région.

Écoutez Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, mercredi avec Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.