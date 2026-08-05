SPVM de Montréal-Nord

À la suite des révélations entourant des comportements racistes et haineux au poste de quartier 39 du SPVM à Montréal-Nord, le Regroupement des intervenants et intervenantes d'origine haïtienne (RIIOH) dévoile cinq recommandations concrètes pour rétablir la confiance entre la population et les forces de l'ordre.

Parmi les propositions phares figure la désignation d'un commandant civil pour diriger le poste, une initiative visant à injecter une expertise reconnue en gouvernance et en gestion publique sans pour autant remplacer l'expertise policière.

Écoutez Sheilla Fortuné, co-porte-parole du Regroupement des intervenants et intervenantes d’origine haitienne (RIIOH), commenter la situation mercredi à Cantin le matin.