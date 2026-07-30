Trouver la paix en acceptant l'autre

Fadwa Lapierre présente le concept du Let Them (Laisse-les donc faire) de Mel Robbins, visant à se détacher des actions d'autrui pour se recentrer sur soi.

La psychologue Rose-Marie Charest rappelle toutefois l'importance du lien humain et nuance: il ne s'agit pas de nier sa sensibilité, mais d'accorder plus de poids à son propre regard qu'à celui des autres.

Face aux situations hors de notre contrôle, elle invite à pratiquer la thérapie d'acceptation et à «arrêter d'essayer» de changer l'autre après des tentatives infructueuses.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre et la psychologue Rose-Marie Charest, jeudi avant-midi à L'effet Lavallée.