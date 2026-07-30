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Trouver la paix en acceptant l'autre

Concept «Let Them»: apprendre à lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 30 juillet 2026 11:39

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Concept «Let Them»: apprendre à lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

Fadwa Lapierre présente le concept du Let Them (Laisse-les donc faire) de Mel Robbins, visant à se détacher des actions d'autrui pour se recentrer sur soi.

La psychologue Rose-Marie Charest rappelle toutefois l'importance du lien humain et nuance: il ne s'agit pas de nier sa sensibilité, mais d'accorder plus de poids à son propre regard qu'à celui des autres.

Face aux situations hors de notre contrôle, elle invite à pratiquer la thérapie d'acceptation et à «arrêter d'essayer» de changer l'autre après des tentatives infructueuses.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre et la psychologue Rose-Marie Charest, jeudi avant-midi à L'effet Lavallée

«Une carapace, ça nous protège un temps, mais ça craque. On est mieux d'accepter sa sensibilité, d'accepter sa peine.»

Rose-Marie Charest, psychologue

«On a besoin de différents amis dans la vie [...] on n'est pas obligé d'avoir tout dans la même personne.»

Fadwa Lapierre

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