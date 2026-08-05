Salles d'opération fermées

Le Dr Xavier Gauvreau, président des Médecins québécois pour le régime public, dénonce le recours accru aux cliniques privées pour résorber les listes d'attente en chirurgie.

Selon lui, cette stratégie aggrave la pénurie de personnel dans le réseau public, puisque les équipes médicales quittent le système pour le privé, entraînant la fermeture de près du quart des salles d'opération de la province.

L'association réclame d'urgence un plan chiffré de réouverture des blocs opératoires publics et des conditions attractives pour ramener le personnel.

Écoutez Dr Xavier Gauvreau, médecin résident et président du conseil d’administration des médecins québécois pour le régime public, mercredi au micro de Philippe Cantin.