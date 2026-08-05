Scrutin aux États-Unis

Valérie Beaudoin se penche sur la primaire démocrate du Michigan qui s'annonce pour être une réelle bataille pour l'avenir du parti, entre la centriste Haley Stevens et le socialiste Abdul El-Sayed appuyé notamment par Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez.

Dans un contexte de forte participation avec 1,5 million d'électeurs, cet affrontement pose la table pour le prochain scrutin au Wisconsin, où se présente la candidate socialiste Francesca Hong.

Écoutez l'experte en politique américaine, Valerie Beaudoin, en discuter, mercredi, au micro de Philippe Cantin.