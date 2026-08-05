Hommage à Marc Messier, grand concert gratuit et la suite de James Bond

Tout d'abord, à l'Omnium Banque Nationale, un hommage touchant a été rendu à Marc Messier, grand passionné de tennis.

Ensuite, au Mont-Royal, l'Orchestre métropolitain célèbre les 150 ans du parc avec un grand concert gratuit mené par Yannick Nézet-Séguin.

Au cinéma, le film québécois 125, rue des Malaises franchit le cap des 2 millions $ au box-office.

Enfin, la recherche du successeur de Daniel Craig dans le rôle de James Bond se poursuit, la production cherchant un acteur capable d'apporter un vent de fraîcheur à la franchise...

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, mercredi à Cantin le matin.