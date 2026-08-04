Mode, art et musique

Chantal Durivage présente la 26e édition du Festival MAD (Mode, Art et Divertissement), qui se tiendra du 20 au 23 août au Quartier des spectacles.

Attirant près de 700 000 visiteurs, l'événement rassemble 110 créateurs locaux à travers des défilés, des boutiques éphémères et des prestations musicales.

Mettant en valeur la créativité québécoise, elle souligne l'importance d'encourager la consommation locale et de proximité face aux géants de la mode rapide.

Écoutez Chantal Durivage, cofondatrice du Collectif MAD, décrire le tout, mardi à Cantin le matin.