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Mode, art et musique

Festival MAD: la création québécoise célébrée au Quartier des spectacles

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Entendu dans

Cantin le matin

le 4 août 2026 09:39

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Festival MAD: la création québécoise célébrée au Quartier des spectacles
Philippe Cantin / Cogeco Média

Chantal Durivage présente la 26e édition du Festival MAD (Mode, Art et Divertissement), qui se tiendra du 20 au 23 août au Quartier des spectacles.

Attirant près de 700 000 visiteurs, l'événement rassemble 110 créateurs locaux à travers des défilés, des boutiques éphémères et des prestations musicales.

Mettant en valeur la créativité québécoise, elle souligne l'importance d'encourager la consommation locale et de proximité face aux géants de la mode rapide.

Écoutez Chantal Durivage, cofondatrice du Collectif MAD, décrire le tout, mardi à Cantin le matin

«Cessez cette consommation-là, c'est néfaste pour la planète, c'est néfaste pour notre économie. Intéressez-vous à nos créateurs.»

Chantal Durivage

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