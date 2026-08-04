 Aller au contenu
Réseaux sociaux

La théorie de «l'homme qui marche en avant»

par 98.5

0:00
6:29

Entendu dans

Cantin le matin

le 4 août 2026 09:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Ariane Brunet
Ariane Brunet
La théorie de «l'homme qui marche en avant»
Ariane Brunet / Cogeco Média

Dans sa chronique sur les réseaux sociaux, Ariane Brunet se penche sur la «Man Walking Ahead Theory», une tendance virale où les femmes observent que leur partenaire marche nettement devant elles dans la rue ou en forêt.

Ce comportement, souvent qualifié de «red flag» ou de micro-machisme par certaines expertes, suscite de nombreuses réactions.

La chroniqueuse y voit l'illustration d'une forme de sororité en ligne autour d'observations du quotidien...

Écoutez la chroniqueuse réseaux sociaux Ariane Brunet aborder ce sujet, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Vous aimerez aussi

Vague de vols dans les restaurants: un secteur sous pression
Cantin le matin
Vague de vols dans les restaurants: un secteur sous pression
0:00
6:59
Les «skillcations»: des vacances qui riment avec apprentissage
L'effet Lavallée
Les «skillcations»: des vacances qui riment avec apprentissage
0:00
9:32
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
Mouvement MAGA: «La plupart de ses farouches partisans restent au rendez-vous»
Rattrapage
Popularité de Trump
Mouvement MAGA: «La plupart de ses farouches partisans restent au rendez-vous»
Festival MAD: la création québécoise célébrée au Quartier des spectacles
Rattrapage
Mode, art et musique
Festival MAD: la création québécoise célébrée au Quartier des spectacles
Bilan des transactions: les Blue Jays s'activent, les Dodgers dominent
Rattrapage
Baseball majeur
Bilan des transactions: les Blue Jays s'activent, les Dodgers dominent
Un tout nouveau modèle d'apprentissage pour adultes voit le jour à Montréal
Rattrapage
Cantin le matin
Un tout nouveau modèle d'apprentissage pour adultes voit le jour à Montréal
Vague de vols dans les restaurants: un secteur sous pression
Rattrapage
Cri du cœur d'une restauratrice
Vague de vols dans les restaurants: un secteur sous pression
«Ça leur amène encore plus de sérénité» -Dr Georges L'Espérance
Rattrapage
Aide médicale à mourir et don d'organes
«Ça leur amène encore plus de sérénité» -Dr Georges L'Espérance
Dépression post-spectacle: pourquoi ressent-on un vide après un concert?
Rattrapage
Un vrai phénomène scientifique
Dépression post-spectacle: pourquoi ressent-on un vide après un concert?
Vols de bijoux à Longueuil: le SPAL recherche d'autres victimes potentielles
Rattrapage
Faits divers
Vols de bijoux à Longueuil: le SPAL recherche d'autres victimes potentielles
Petits propriétaires: «On est devenus les boucs émissaires»
Rattrapage
Crise du logement
Petits propriétaires: «On est devenus les boucs émissaires»
La Grande Paix de Montréal célèbre son 325e anniversaire
Rattrapage
Histoire
La Grande Paix de Montréal célèbre son 325e anniversaire
Un Canadien dans l'espace: Joshua Kutryk s'envole le 12 septembre
Rattrapage
Mission Station spatiale internationale
Un Canadien dans l'espace: Joshua Kutryk s'envole le 12 septembre
«On n'a même pas fini de régler notre pluie diluvienne du mois d'avril»
Rattrapage
Les citoyens de L'Ascension y goûtent
«On n'a même pas fini de régler notre pluie diluvienne du mois d'avril»
Veste gonflable à moto: le vêtement qui lui a sauvé la vie
Rattrapage
Survivre une collision frontale
Veste gonflable à moto: le vêtement qui lui a sauvé la vie
Plaintes envers WestJet: «Au Canada, on est des passagers de seconde classe»
Rattrapage
Lendemain de conflit de travail
Plaintes envers WestJet: «Au Canada, on est des passagers de seconde classe»