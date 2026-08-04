Dans sa chronique sur les réseaux sociaux, Ariane Brunet se penche sur la «Man Walking Ahead Theory», une tendance virale où les femmes observent que leur partenaire marche nettement devant elles dans la rue ou en forêt.

Ce comportement, souvent qualifié de «red flag» ou de micro-machisme par certaines expertes, suscite de nombreuses réactions.

La chroniqueuse y voit l'illustration d'une forme de sororité en ligne autour d'observations du quotidien...

Écoutez la chroniqueuse réseaux sociaux Ariane Brunet aborder ce sujet, mardi matin, à l'émission de Philippe Cantin.