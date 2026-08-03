Candidat du NPD dans Rosemont-La Petite-Patrie

L'écrivain, militant, et homme politique Pierre Céré a décidé de se lancer dans la course pour l'élection partielle dans Rosemont–La Petite-Patrie, sous les couleurs du NPD.

Il se rallie donc à une formation politique qui cherche à se reconstruire après des résultats décevants aux dernières élections.

Écoutez le candidat du NPD et ex-candidat à la chefferie du Parti québécois expliquer sa transition politique, lundi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.