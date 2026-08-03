Candidat du NPD dans Rosemont-La Petite-Patrie

L'écrivain, militant, et homme politique Pierre Céré a décidé de se lancer dans la course pour l'élection partielle dans Rosemont–La Petite-Patrie, sous les couleurs du NPD.
Il se rallie donc à une formation politique qui cherche à se reconstruire après des résultats décevants aux dernières élections.
Écoutez le candidat du NPD et ex-candidat à la chefferie du Parti québécois expliquer sa transition politique, lundi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.
«J'ai toujours été sur une seule ligne: celle de la justice sociale. Quand j'ai participé à cette course à la chefferie du Parti québécois, j'y allais en défendant une certaine vision de la justice sociale. J'ai rompu avec le Parti québécois, car il s'est enfoncé dans un nationalisme identitaire et conservateur, comme si on était au bord de la disparition.»