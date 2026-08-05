En raison d'une blessure à la jambe, le Québécois Gabriel Diallo a été forcé à l'abandon, mardi soir, dans son affrontement de deuxième tour face à l'Italien Luciano Darderi.

L'athlète a tenté de lutter contre la douleur, mais s'est résigné après quelques services.

C'est avec beaucoup d'émotion que la 108e raquette mondiale a quitté le Stade IGA en saluant les spectateurs.

Écoutez la chronique sportive de Daphnée Malboeuf, mercredi, à Cantin le matin.