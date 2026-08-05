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Tennis

Omnium Banque Nationale: blessé, Gabriel Diallo est forcé à l'abandon

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 5 août 2026 05:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
Omnium Banque Nationale: blessé, Gabriel Diallo est forcé à l'abandon
Le Québécois a quitté le terrain en larme. / CP - Graham Hughes

En raison d'une blessure à la jambe, le Québécois Gabriel Diallo a été forcé à l'abandon, mardi soir, dans son affrontement de deuxième tour face à l'Italien Luciano Darderi.

L'athlète a tenté de lutter contre la douleur, mais s'est résigné après quelques services.

C'est avec beaucoup d'émotion que la 108e raquette mondiale a quitté le Stade IGA en saluant les spectateurs.

Écoutez la chronique sportive de Daphnée Malboeuf, mercredi, à Cantin le matin.

Autres sujets abordés:

  • Un autre Canadien, Denis Shapovalov, déclare fortait;
  • Le lanceur des Blues Jays Trey Yesavage se blesse face aux Astros.

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