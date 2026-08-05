Vieillissement de la population

D'ici à peine cinq ans, un Québécois sur quatre sera âgé de 65 ans et plus...

Devant cette réalité démographique, l'ex-ministre des Aînés Marguerite Blais et Rémy Trudel, ex-ministre de la Santé et membre de la Coalition pour vieillir en santé réclament la création d'un ministère des Aînés pleinement autonome.

Celui-ci serait détaché de la Santé et doté de son propre budget, afin de moderniser la prise en charge des ainés au Québec.

Marguerite Blais met de l'avant une statistique frappante: le Québec serait l'endroit sur la planète où les gens vivent le plus longtemps et en meilleure santé.

Écoutez l'ancienne ministre des Aînés Marguerite Blais et l'ex-ministre de la Santé Remy Trudel aborder le sujet, mercredi matin, au micro de Philippe Cantin.