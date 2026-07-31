Vincent Destouches se penche sur le projet controversé du président de la FIFA, Gianni Infantino, visant à céder une partie des activités commerciales de l'organisation à des investisseurs privés, dont Joshua Kushner.

Le président a d'ailleurs rapidement fait marche arrière à la suite de la démission de son conseiller principal ait démissionné et que l'UEFA ait menacé de boycotté les compétitions de la FIFA.

Écoutez Vincent Destouches, expert soccer au Réseau Cogeco en discuter, vendredi, au micro d'Éric Hoziel.