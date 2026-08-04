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Omnium Banque Nationale

Tennis: les Canadiens à surveiller à Montréal

par Cogeco Sports | Modifié le 4 août 2026 à 16:17

Tennis: les Canadiens à surveiller à Montréal
Félix Auger-Aliassime, 2e tête de série du tournoi et 4e raquette mondiale: un des favoris pour remporter le championnat en 2026. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

L’Omnium Banque Nationale, à Montréal, bat son plein au stade IGA, et la représentation canadienne est au cœur de l'action. Voici le portrait des cinq Canadiens à l’affiche. 

Félix Auger-Aliassime

Quatrième joueur mondial et fort de deux quarts de finale consécutifs en grand chelem (Roland-Garros, Wimbledon), le Montréalais aborde son tournoi local au sommet de son art.

Deuxième tête de série, un statut historique pour un Canadien à cet événement, il entamera son parcours, mercredi, face au qualifié français Titouan Droguet.

Denis Shapovalov

Neuf ans après sa demi-finale mémorable à Montréal, le joueur de 27 ans cherche à retrouver son rythme après une blessure à l'épaule subie à Wimbledon.

Shapovalov a entamé sa compétition mardi après-midi face à l’Américain Zachary Svajda et il a déclaré forfait lors de la troisième manche.

Gabriel Diallo

Le géant montréalais de 24 ans cherche à retrouver l'élan de sa brillante saison 2025.

Après avoir remporté son match d'ouverture lundi, il affronte mardi soir l'Italien Luciano Darderi, 19ᵉ tête de série.

Liam Draxl

Énergique et très apprécié du public, le joueur de 24 ans a obtenu son laissez-passer pour le tableau principal pour une deuxième année de suite.

Il dispute son premier tour mardi après-midi face à l'Espagnol Daniel Merida.

Alexis Galarneau 

Le Lavallois de 27 ans connaît une excellente saison marquée par 32 victoires toutes compétitions confondues.

Il a malheureusement subi la défaite en première ronde contre la 71e raquette mondiale, Vit Korpiva, lors d'un marathon sur deux jours bouleversé par la pluie. 

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