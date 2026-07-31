Discipline exigeante

Le journaliste à La Presse Simon Drouin décortique l'évolution du décathlon au cours des cinq dernières décennies.

Malgré plusieurs décennies de progrès majeurs en matière d'entraînement, de nutrition et d'équipement, l'écart minime entre les performances olympiques de Bruce Jenner à Montréal (1976) et celles de Damian Warner à Tokyo (2021) a de quoi surprendre.

Écoutez Simon Drouin, journaliste à La Presse, aborder le sujet, vendredi, au micro d'Éric Hoziel.

Alors que Jenner a marqué l'histoire par son impact médiatique, le Canadien Damian Warner s'est pour sa part démarqué grâce à sa domination, devenant le premier athlète à franchir la barre mythique des 9000 points aux Jeux olympiques avec un total de 9018 points.