Tirage au sort

Les jeux sont fait du côté de l'Omnium Banque Nationale! Découvrez les affrontements à suivre dans les prochains jours en écoutant le journaliste Thomas Mercier, qui était présent lors du tirage du tableau principal.

Le favori de la foule et deuxième tête de série de ce tournoi, Félix Auger-Aliassime, bénéficiera d'un laissez-passer au premier tour, tout comme les 32 meilleurs joueurs de cette édition. Il affrontera ensuite le gagnant de l'affrontement entre Luca Van Assche, 48e mondial, et un autre joueur qui devra passer par la phase de qualification.

Le Québécois devra toutefois surveiller l'Italien Flavio Cobolli (9e), qui l'avait battu à Roland-Garros un peu plus tôt cet été.

Par ailleurs, il s'agira de la dernière présence du vétéran français Gaël Monfils en sol montréalais, lui qui a annoncé que cette édition serait sa dernière.

Écoutez le journaliste de Cogeco Media Thomas Mercier, revenir sur le tirage du tournoi de Montréal, vendredi, au micro d'Éric Hoziel.

Du côté des Québécois, Gabriel Diallo fera partie du même groupe que son compatriote Auger-Aliassime. Alexis Galarneau fera face au Tchèque Vit Kopriva et Denis Shapovalov devra vaincre l'américain Zachary Svajda.