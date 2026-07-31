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Tirage au sort

Banque Nationale: un tableau favorable pour Auger-Aliassime

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 31 juillet 2026 18:51

Avec

Thomas Mercier
Thomas Mercier
Éric Hoziel
Éric Hoziel
Banque Nationale: un tableau favorable pour Auger-Aliassime
Félix Auger-Aliassime sera-t-il en mesure de remporter le tournoi devant les siens? / CP - Graham Hughes

Les jeux sont fait du côté de l'Omnium Banque Nationale! Découvrez les affrontements à suivre dans les prochains jours en écoutant le journaliste Thomas Mercier, qui était présent lors du tirage du tableau principal.

Le favori de la foule et deuxième tête de série de ce tournoi, Félix Auger-Aliassime, bénéficiera d'un laissez-passer au premier tour, tout comme les 32 meilleurs joueurs de cette édition. Il affrontera ensuite le gagnant de l'affrontement entre Luca Van Assche, 48e mondial, et un autre joueur qui devra passer par la phase de qualification.

Le Québécois devra toutefois surveiller l'Italien Flavio Cobolli (9e), qui l'avait battu à Roland-Garros un peu plus tôt cet été.

Par ailleurs, il s'agira de la dernière présence du vétéran français Gaël Monfils en sol montréalais, lui qui a annoncé que cette édition serait sa dernière.

Écoutez le journaliste de Cogeco Media Thomas Mercier, revenir sur le tirage du tournoi de Montréal, vendredi, au micro d'Éric Hoziel.

Du côté des Québécois, Gabriel Diallo fera partie du même groupe que son compatriote Auger-Aliassime. Alexis Galarneau fera face au Tchèque Vit Kopriva et Denis Shapovalov devra vaincre l'américain Zachary Svajda.

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