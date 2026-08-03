Lorde, Zara Larsson, Billie du Page

L'édition 2026 du festival Osheaga s'est terminée, dimanche, avec la prestation de la Néo-Zélandaise Lorde.
Écoutez Stéphane Leclair faire le bilan de l'édition 2026 du festival Osheaga au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés;
- Twenty One Pilots, Tate McRae et Lorde ont été les têtes d'affiche des trois jours du festival;
- Pas moins de 151 000 spectateurs étaient présents, le deuxième total en importance de l'histoire du festival;
- Pas moins de 44 % des festivaliers étaient âgés de 18 à 24 ans;
- Plus de 60 % de femmes composaient l'assistance;
- La Suédois Zara Larsson a fait forte impression;
- La Québécoise Billie du Page a fort bien fait sur une petite scène;
- Richard Desjardins lance l’album Richard Desjardins symphonique et il participera au festival Osisko en lumière, à Rouyn-Noranda.