Du piano à la psychologie

L'artiste québécoise Florence K entreprend un virage marquant après une carrière musicale de plus de quinze ans.

Sensibilisée aux enjeux de santé mentale par son propre parcours, elle complète un parcours académique de neuf ans pour devenir psychologue.

Dans le cadre de son doctorat, elle s'intéresse aux liens entre le bien-être et la créativité.

Ses travaux visent à défaire le mythe de l'artiste torturé en démontrant que l'épanouissement psychologique favorise la création artistique.

Tout en effectuant son internat clinique et ses conférences, elle continue de monter sur scène pour le plaisir de partager sa musique.

Écoutez la chanteuse et musicienne Florence K, mercredi en entrevue avec Marie-Claude Lavallée.