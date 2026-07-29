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Du piano à la psychologie

«Je voulais débusquer le mythe de l'artiste torturé» -Florence K

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 29 juillet 2026 12:12

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
«Je voulais débusquer le mythe de l'artiste torturé» -Florence K
Florence K chante lors des funérailles nationales de Jean-Pierre Ferland, à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal, le samedi 1er juin 2024. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

L'artiste québécoise Florence K entreprend un virage marquant après une carrière musicale de plus de quinze ans.

Sensibilisée aux enjeux de santé mentale par son propre parcours, elle complète un parcours académique de neuf ans pour devenir psychologue. 

Dans le cadre de son doctorat, elle s'intéresse aux liens entre le bien-être et la créativité.

Ses travaux visent à défaire le mythe de l'artiste torturé en démontrant que l'épanouissement psychologique favorise la création artistique.

Tout en effectuant son internat clinique et ses conférences, elle continue de monter sur scène pour le plaisir de partager sa musique.

Écoutez la chanteuse et musicienne Florence K, mercredi en entrevue avec Marie-Claude Lavallée. 

«C'est le bien-être qui va avoir chez les artistes de la scène un impact plus bénéfique sur la créativité que le mal-être ou que les variations. Moi je voulais débusquer le mythe de l'artiste torturé.»

Florence K

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