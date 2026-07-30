Accessibilité, disponibilité et abordabilité

Le nombre d'aînés nécessitant du soutien à l'autonomie au Québec est en pleine explosion. Alors qu'on en comptait 289 000 en 2025, ce sera 400 000 d'ici 2035.

Face à cette réalité, le réseau est sous pression: depuis 2018, plus de 700 résidences privées pour aînés (RPA) ont fermé leurs portes pour des raisons financières.

Quelles sont les solutions pour sortir de la crise?

Écoutez Marc Fortin, président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), faire le point, ce jeudi au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.