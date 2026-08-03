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Guerre en Iran

«Les alliés de Trump dans la région commencent à se rebiffer sérieusement»

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 3 août 2026 08:19

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Alexandra Szacka
Alexandra Szacka
«Les alliés de Trump dans la région commencent à se rebiffer sérieusement»
Après avoir menacé l'Iran de bombardements dévastateurs, Donald Trump a une fois de plus changé de cap en évoquant de nouvelles négociations, provoquant du même coup une baisse du prix du pétrole. / Jacquelyn Martin / The Associated Press

Après avoir menacé l'Iran de bombardements dévastateurs, Donald Trump a une fois de plus changé de cap en évoquant de nouvelles négociations, provoquant du même coup une baisse du prix du pétrole.

Toutefois, la crédibilité de ces annonces demeure incertaine sur le terrain.

Fragilisé par l'approche des élections de mi-mandat et la perte d'appuis politiques, le président américain fait face à des doutes croissants, y compris chez ses alliés régionaux comme l'Arabie saoudite et la Jordanie.

Cette hésitation constante commence-t-elle à être perçue comme un recul stratégique majeur pour Washington?

Écoutez Alexandra Szacka, journaliste et autrice basée en Europe, lundi à Cantin le matin

«C'est le pattern depuis cinq mois: c'est la même chose, les menaces, quelques frappes, on arrête les frappes, on menace et on ne frappe pas.»

Alexandra Szacka

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