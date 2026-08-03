Guerre en Iran

Après avoir menacé l'Iran de bombardements dévastateurs, Donald Trump a une fois de plus changé de cap en évoquant de nouvelles négociations, provoquant du même coup une baisse du prix du pétrole.

Toutefois, la crédibilité de ces annonces demeure incertaine sur le terrain.

Fragilisé par l'approche des élections de mi-mandat et la perte d'appuis politiques, le président américain fait face à des doutes croissants, y compris chez ses alliés régionaux comme l'Arabie saoudite et la Jordanie.

Cette hésitation constante commence-t-elle à être perçue comme un recul stratégique majeur pour Washington?

Écoutez Alexandra Szacka, journaliste et autrice basée en Europe, lundi à Cantin le matin.