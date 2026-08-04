Survivre une collision frontale

Le motocycliste Marc Bélanger revient sur le spectaculaire accident de la route auquel il a survécu le 17 juillet dernier.

Frappé de plein fouet à contresens par un VUS qui a dévié de sa voie, il a été projeté dans les airs avant d'atterrir lourdement sur la chaussée.

Malgré une importante blessure au genou, il s'en tire sans séquelles majeures aux organes vitaux grâce à son équipement de protection complet, notamment sa veste gonflable qui s'est déployée instantanément, lors de l'impact.

Écoutez le témoignage du motocycliste Marc Belanger, mardi matin au micro de Philippe Cantin.