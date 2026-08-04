Survivre une collision frontale

Le motocycliste Marc Bélanger revient sur le spectaculaire accident de la route auquel il a survécu le 17 juillet dernier.
Frappé de plein fouet à contresens par un VUS qui a dévié de sa voie, il a été projeté dans les airs avant d'atterrir lourdement sur la chaussée.
Malgré une importante blessure au genou, il s'en tire sans séquelles majeures aux organes vitaux grâce à son équipement de protection complet, notamment sa veste gonflable qui s'est déployée instantanément, lors de l'impact.
Écoutez le témoignage du motocycliste Marc Belanger, mardi matin au micro de Philippe Cantin.
«Tout l'équipement que je portais a fait une grosse différence parce que si j'avais eu juste un casque sur la tête puis un t-shirt, je serais probablement mort ou dans le coma.»